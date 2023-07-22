Menemen FK, Erhan Kara ve Onur Akdeniz'i transfer etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'e yükselmeyi başaran Pendikspor'dan sol bek Erhan Kara ve 1461 Trabzon'dan stoper Onur Akdeniz'i kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler iki oyuncuyla da 2'şer yıllık mukavele yaptı. Galatasaray altyapısından yetişen 28 yaşındaki Erhan; Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Manisa FK ve Pendikspor'da görev yaptı. Erhan, 2022-2023'te Pendikspor'la 19 lig maçı çıktı. Onur ise Akhisarspor'da yetişti. Erbaaspor'da da oynayan 26 yaşındaki savunmacı geçen sene 1461 Trabzon'da 35 resmi müsabakada top koşturdu.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023