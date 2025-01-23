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Menemen FK, Eren Çakır'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor

Menemen FK, Eren Çakır'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Katıyor
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TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, Gaziantep FK'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardı.

Menemen FK, Gaziantep FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. İzmir ekibi ilk olarak geçtiğimiz günlerde Erokspor'dan 23 yaşındaki hücum oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu'nu, Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Temur'u ve son olarak da 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Erkul'u kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, şimdi de orta saha bölgesine bir takviye daha yaparak, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek için her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki son detayların sonuçlanmasının ardından bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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