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Menemen FK, Erbaaspor'u 2-0 ile Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Menemen FK, Erbaaspor'u 2-0 ile Geçerek Liderliğini Sürdürdü
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Futbol Kulübü, evinde Erbaaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk yenilgisinin ardından önemli bir galibiyet aldı. Takım, 10 maçta 8 galibiyetle 25 puana ulaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yenilgisini geçen hafta deplasmanda alan lider Menemen Futbol Kulübü, evinde Erbaaspor'u rahat geçerek koltuğunu korudu: 2-0. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 19'uncu dakikada penaltıdan Mazlum ve 45+1'inci dakikada Emirhan kaydetti. 10 maçta 8'inci galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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