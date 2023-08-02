Üye Girişi
Haberler

Menemen FK, Emirhan Adak'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Menemen FK, son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Menemen FK, son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Boluspor Menemen İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title