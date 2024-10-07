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Menemen FK, Elazığspor'u Deplasmanda 3-0 Yenerek Yenilmezlik Serisine Son Verdi

Menemen FK, Elazığspor'u Deplasmanda 3-0 Yenerek Yenilmezlik Serisine Son Verdi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Elazığspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve rakibinin 31 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Maçta 10 kişi kalan Menemen FK, bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek gövde gösterisi yaparken, rakibinin 1 yıldır süren yenilmezlik serisine de son verdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, 66'ncı ve 81'inci dakikalarda bulduğu gollerle rakibine şok bir yenilgi yaşattı.

İzmir ekibi 71'inci dakikada Burak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak buna rağmen Elazığ'da rahat kazandı. Menemen FK, bu sonuçla 16 puana yükselip 68 Aksarayspor ile zirveyi paylaşmayı sürdürürken, rakibinin 31 maçtır süren 363 günlük yenilmezlik serisini de bitirdi. Son olarak 8 Ekim 2023 tarihinde 3'üncü Lig'de deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 1-0 kaybedip bir daha mağlubiyet almayan Elazığ temsilcisinin müthiş serisine İzmir ekibi son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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