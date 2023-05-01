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Menemen FK deplasmanda beraberlikle puan kaptı

Menemen FK deplasmanda beraberlikle puan kaptı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, düşme hattında yer alan Batman Petrolspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanı kaptı. Teknik direktör Serkan Afacan, son dakikada attıkları golle yenilgiden kurtulduklarını belirterek, "Zorlu deplasmanda puan almak bizim adımıza önemliydi. Son 3 maçımız kaldı. O karşılaşmaları kazasız atlatıp sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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