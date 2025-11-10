Menemen FK, Deplasman Fiaskosuna Devam Ediyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Mardin 1969'a mağlup olan Menemen FK, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi. 10 puan kaybeden takım, 8'inci sıraya gerileyerek ilk 5 ile arasındaki puan farkını artırdı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Mardin 1969'a deplasmanda 88'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemen FK, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Sezonun ilk 2 deplasman maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, gurbette çıktığı son 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan bıraktı. İzmir temsilcisi bu periyotta Kırklarelispor ve Gebzespor'la berabere kalıp; Bursaspor ve Mardin 1969'a boyun eğdi. Grupta 19 puanda kalan Menemen ekibi bir basamak düşerek 8'inci sıraya geriledi. İlk 5'le arasındaki puan farkı 2'den 4'e yükselen sarı-lacivertliler, pazar günü 3 puan önündeki Ankara Demirspor'u konuk edecek.