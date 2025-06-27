Menemen FK'de Devri Tasıyan Başkan Tokul, Yeni İş İnsanı ile Anlaşma Aşamasında

2'nci Lig'de üst üste iki sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi sessizliğin nedeni belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Başkan Bilgin Tokul'un kulübü Menemenli bir iş insanına devredeceği ancak sürecin bitmediği öğrenildi. Son iki sezondur başkanlık yapan Bilgin Tokul'un yönetimi bırakmak istediği iddia edildi.

Maddi ve manevi olarak yorulduğu öğrenilen Bilgin Tokul'un ilçenin tek profesyonel kulübünü yine Menemenli bir iş insanına devretmek istediği öğrenildi. Bilgin Tokul ile henüz ismi açıklanmayan Menemenli iş insanın arasındaki devrin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. Kulüpteki belirsizlik taraftarı ise endişelendiriyor.