Menemen FK'de Devri Tasıyan Başkan Tokul, Yeni İş İnsanı ile Anlaşma Aşamasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig'de üst üste iki sezon Play-Off'tan başarısız sonuçlar alan Menemen Futbol Kulübü'nün başkanı Bilgin Tokul'un kulübü Menemenli bir iş insanına devretme süreci devam ediyor. Tokul'un maddi ve manevi olarak yorulduğu belirtiliyor, taraftar belirsizlikten endişeli.

2'nci Lig'de üst üste iki sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi sessizliğin nedeni belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Başkan Bilgin Tokul'un kulübü Menemenli bir iş insanına devredeceği ancak sürecin bitmediği öğrenildi. Son iki sezondur başkanlık yapan Bilgin Tokul'un yönetimi bırakmak istediği iddia edildi.

Maddi ve manevi olarak yorulduğu öğrenilen Bilgin Tokul'un ilçenin tek profesyonel kulübünü yine Menemenli bir iş insanına devretmek istediği öğrenildi. Bilgin Tokul ile henüz ismi açıklanmayan Menemenli iş insanın arasındaki devrin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. Kulüpteki belirsizlik taraftarı ise endişelendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.