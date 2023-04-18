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Menemen FK'da Töraydın gitti

Menemen FK'da Töraydın gitti

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlarla alt sıralarda kalan Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Törgaydın'la yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız sonuçlarla alt sıralarda kalan Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Törgaydın'la yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde yarın Bursaspor deplasmanında oynanacak maç öncesi tecrübeli teknik adamla vedalaşıldı. Özden Töraydın, ligde 15 Mart'ta İnegölspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası istifa kararı almış ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmemişti. Menemen ekibi grupta 39 puanla 12'nci sırada yer alıyor.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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