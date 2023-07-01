Menemen FK'da teknik direktör değişikliği

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın yerine Cenk Laleci getirildi. Menemen FK'nın hisselerini geçtiğimiz günlerde devrelan Bilgin Tokul, daha önce sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Cenk Laleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, "Kulübümüzü tanıyan, Menemen'in ruhunu anlayan teknik direktörümüzle beraberiz. Önceliğimiz; kulübümüzün başarısı, centilmenliği ve altyapımıza vereceğimiz önemdir. Hedef şampiyonluk" dedi.

Teknik direktör Cenk Laleci ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Menemenlilerin futbol sevgisini, coşkusunu biliyorum. Onların bu coşkusunu şampiyonluğa dönüştürmek için elimden geleni yapacağım. Kıymetli Başkanımız ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da verecekleri destek için şimdiden minnettarım" diye konuştu.

Öte yandan son olarak takımı çalıştıran Serkan Afacan'ın Diyarbekirspor'la temas halinde olduğu gelen haberler arasında.