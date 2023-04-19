Üye Girişi
Haberi Paylaş
Menemen FK'da Serkan Afacan imzaladı

Menemen FK'da Serkan Afacan imzaladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü, teknik direktörü Özden Töraydın'la yolları ayırırken, Serkan Afacan'la anlaşma sağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü, teknik direktörü Özden Töraydın'la yolları ayırırken, Serkan Afacan'la anlaşma sağladı. Ligde orta sıralarda yer alan sarı-lacivertliler Afacan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Serkan Afacan'ın bugün oynanacak Bursaspor maçında takımın başında yer alacağı kaydedildi. Uşakspor ve Vanspor'da teknik direktörlük yapan Afacan, Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Karşıyaka, Bucaspor, Göztepe, Balıkesirspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor ve Adanaspor'da farklı pozisyonlarda görev aldı. Yeni teknik kadroda Hasan Haykır yardımcı antrenör, Zekeriya Yılmaz kaleci antrenörü, Raif Albay atletik performans antrenörü, Abdullah Kartoğlan ise maç ve performans antrenörü olarak yer aldı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Menemen Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title