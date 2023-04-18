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Menemen FK'da Özden Töraydın'la yollar ayrıldı

Menemen FK'da Özden Töraydın'la yollar ayrıldı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Özden Töraydın'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, Teknik Direktör Özden Töraydın'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığını açıkladı.

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. Son 3 maçta da Şanlıurfaspor ve Somaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, Nazilli Belediyespor'la da berabere kaldı.

Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Özden Töraydın ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü yarın açıklanacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Nazilli Menemen Spor Haberler

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