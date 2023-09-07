Menemen FK'da Mahmut transfer oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemen Futbol Kulübü'nde Mahmut Bilir'le yollar ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemen Futbol Kulübü'nde Mahmut Bilir'le yollar ayrıldı. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun Ankaraspor'la anlaştığı bildirildi. Geçen sezonun başında Ankara Demirspor'dan Menemen FK'ya gelen Mahmut, sarı-lacivertlilerde 8 lig maçına çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor