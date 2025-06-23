Menemen FK'da Belirsizlik Hakim: Yeni Sezon için Plan Yok

Menemen FK'da Belirsizlik Hakim: Yeni Sezon için Plan Yok
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Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketlenmenin yaşandığı TFF 2. Lig'de Menemen FK, sessizliğini koruyor. İki sezondur Play-Off mücadeleleri veren takımın, yeni sezon için henüz bir çalışma yapmadığı ve yönetimin sessizliğinin oyuncular üzerinde endişe yarattığı belirtiliyor.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte birçok takımda hareketlilik yaşanırken Menemen FK'da ise sessizlik ve belirsizlik yaşanıyor.

TFF 2. Lig'de son iki sezonda Play-Off mücadelesi vermeyi başaran Menemen FK'nın yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Henüz yeni sezonla ilgili bir çalışma yapılmadığı öğrenilirken sarı-lacivertli kulüpte belirsizliğin hakim olduğu ifade edildi. İki dönemdir kulübü yöneten Başkan Bilgin Tokul'un ise bu süreçte sessizliğini korudu belirtildi. Zorlu bir gruba düşen Menemen FK'nın rakipleri dış transfere hızlı bir giriş yaparken, İzmir ekibinin ise bir hamle girişiminde bulunamaması sarı-lacivertli taraftarları endişeye sevk etti. Mazlum Demir'in ayrılışından sonra da bazı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yönetime tepki gösterdi.

Oyunculara ilgi var

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'deki Play-Off 1. Turu'nda Vanspor'a elenen Menemen FK'da sözleşmesi bulunan birçok oyuncuya çok sayıda 2. Lig kulübünün ilgisi olduğu öğrenildi. Yönetimdeki şu ana kadar yaşanan sessizlik nedeniyle ise oyuncuların nasıl bir yol çizeceği bilinmiyor. İzmir ekibinin kalecisi Enes Sarı, genç savunma oyuncusu Fırat Arslan, hücum oyuncuları Erhan Öztürk ve Seçim Can Koç'a taliplerin olduğu ifade edildi. Bu isimlerin, Menemen FK ile sözleşmesi devam ederken kalıp kalmayacakları ise önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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