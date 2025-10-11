Haberler

Menemen FK, Bursaspor Deplasmanında Zirve Hesapları Yapacak

Menemen FK, Bursaspor Deplasmanında Zirve Hesapları Yapacak
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, zirveye oynamak isteyen Bursaspor'a konuk oluyor. Maç öncesi her iki takım da kritik bir mücadeleye hazırlanıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü yarın zirve hesapları yapan Bursaspor'a konuk olacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Seyfettin Alper Yılmaz görev yapacak. Geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kalan 14 puana sahip 4'üncü Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Bursaspor taraftarının desteğini arkasına alacak. Kazanıp yolumuza emin adımlarla gitmek istiyoruz" dedi. Bu maç öncesi son 2 maçını kaybeden Bursaspor ise 15 puanla 3'üncü durumda. Bursaspor'da görevden ayrılan teknik direktör Adem Çağlayan'ın yerine gelen Tahsin Tam yeşil-beyazlılarla ilk maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
