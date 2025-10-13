Haberler

Menemen FK Bursaspor'a Yenilerek Zirveden Uzaklaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Bursaspor'a 3-0 yenilerek üst sıralardan uzaklaştı. Takım, 14 puanda kalarak Play-Off hattının dışında yer aldı.

İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 yenilerek üst sıralardan uzaklaştı. Ligdeki 2'nci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler 14 puanda kalarak Play-Off hattının dışında kaldı. 7'nci sıraya kadar gerileyen İzmir ekibinde teknik direktör Bilal Kısa en kısa zamanda toparlanacaklarını ve yeniden yarışa ortak olacaklarını ifade etti. Menemen Futbol Kulübü bu hafta Kahramanmarş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail: Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katıılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu

Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.