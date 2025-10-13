Menemen FK Bursaspor'a Yenilerek Zirveden Uzaklaştı

İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 yenilerek üst sıralardan uzaklaştı. Ligdeki 2'nci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler 14 puanda kalarak Play-Off hattının dışında kaldı. 7'nci sıraya kadar gerileyen İzmir ekibinde teknik direktör Bilal Kısa en kısa zamanda toparlanacaklarını ve yeniden yarışa ortak olacaklarını ifade etti. Menemen Futbol Kulübü bu hafta Kahramanmarş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek.