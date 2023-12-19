Menemen FK, Belediye Derincespor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Belediye Derincespor'a konuk olacak. Menemen FK'nın teknik direktörü Yılmaz Vural, Play-Off hedeflerine ulaşmak için bu maçın önemli olduğunu belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ve Uşakspor galibiyetleriyle Play-Off yolunda umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın 18'inci hafta müsabakasında Belediye Derincespor'a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Süleyman Bahadır yönetecek. Sıralamada 25 puanla 8'inci basamakta bulunan Menemen FK'nın deneyimli teknik patronu Yılmaz Vural, Play-Off potasıyla aralarında sadece 1 puan bulunduğunu belirterek, "Devre arasına kadar iki maçımız kaldı. Bu karşılaşmalardan alacağımız 6 puanla hedeflediğimiz yere gelebiliriz. O yüzden her maça final niteliğinde bakıyoruz" dedi.