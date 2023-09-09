Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor maçına hazırlanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a yenilen Menemen Futbol Kulübü, Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Furkan Aksuoğlu düdük çalacak.
Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, geçen hafta evlerinde beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Laleci, "Ligin başındayız. Kaybedilen 3 puanı Arnavutköy Belediyespor maçında telafi edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor