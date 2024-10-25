Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile Zorlu Deplasman Maçına Çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 22 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Menemen Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Sercan Karaca düdük çalacak.

Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Menemen FK'nın Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. İyi bir sonuçla evimize dönüp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.