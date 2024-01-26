Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden adını Play-Off potasına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sercan Karaca görev alacak. Play-Off hattında kalmak istediklerini belirten Menemen FK'nın teknik direktörü Yılmaz Vural, "Geçen maçta çok önemli rakibimiz olan Isparta 32 Spor'u deplasmanda yenip büyük iş yaptık. Evimizde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.