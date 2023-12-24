Menemen FK, Amed Sportif'i 1-0 yenerek 2023 yılını galibiyetle kapattı

İZMİR, -

STAT: Menemen Şehir

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Muhammed Oğuzhan Öztaş, Halit Karacabay

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora - Onur, Feyyaz, İsmail, Okan (Dk. 85 Fırat), Mertcan (Dk. 71 İbrahim), Sedat (Dk. 71 Emir), Orhan, Recep (Dk. 70 Ömer), Mehmet Alp (Dk. 89 Emre), Kemal

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur, Batuhan, Veli, Erkan, Taner (Dk. 77 Mehmet), Yusuf Tursun (Dk. 70 Ahmet Dereli), Abdullah, Oktay, Berk İsmail, Yılmaz (Dk. 84 Halit)

GOL: Dk. 32 Kemal (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Kemal, Feyyaz, İsmail, Emre (Menemen FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralara tırmanan Menemen Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 2023 yılını galibiyetle kapattı.

Sarı-lacivertliler 32'nci dakikada golcüsü Kemal Rüzgar'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 1-0. Maç boyunca avantajını koruyan İzmir ekibi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Menemen Futbol Kulübü, 31 puana yükselip adını Play-Off potasına yazdırdı. Zirve mücadelesi veren Amed Sportif ise 36 puanda kaldı ve 3'üncü sırada yer aldı.