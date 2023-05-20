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Menemen FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti

Menemen FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Menemen FK, Play-Off oynayacak Amed Sportif Faaliyetler'i İzmir'de 4-3 yendi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Hasan Cebeci

MENEMEN FK: Bora - Oktay (Dk. 51 Kadir Yazıcı), Emre, Bedirhan, Gençer, Ferhat, Oğuzhan Aydoğan (Dk. 86 Murat), Atalay (Dk. 85 Fuat), Mertcan (Dk. 78 Yusuf), Abdulkadir, Muhammed Enes

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Hüseyin, Oğuz, Abdulsamed, Kerem, Ömer (Dk. 75 Çekdar), Serdar (Dk. 74 Cengiz), Muhammed Raşit (Dk. 75 Anıl), Mansur (Dk. 57 Halit), Okan (Dk. 57 Taner), Yasin

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 62 Muhammed Enes, Dk. 53 Atalay, Dk. 70 Mertcan ( Menemen FK) - Dk. 5 Okan, Dk. 31 Serdar, Dk. 85 Yasin (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR:  Emre, Kadir Yazıcı ( Menemen FK), Mansur, Hüseyin (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Menemen FK, Play-Off oynayacak Amed Sportif Faaliyetler'i İzmir'de 4-3 yendi. Maça hızlı başlayan Amed Sportif 5'inci dakikada Okan'la 1-0 öne geçti. Menemen FK 10'da Muhammed Enes'le durumu 1-1'e getirdi. Amed Sportif 32'de bu kez Serdar'la bir kez daha öne geçerken, ilk yarı bu skorla bitti. Menemen FK, 53'üncü dakikada Atalay Gürel ile skoru dengeledi: 2-2. Muhammed Enes, 62'de bir kez daha ağları sarstı ve durum 3-2 Menemen FK lehine oldu. Mertcan, Menemen adına 70'te 4'üncü golü keydetti. Müsabakada son sözü 85'te Yasin söyledi. Bu sonucun ardından Amed Sportif 60 puanda kalmasına rağmen ligi 4'üncü bitirdi ve Play-Off'a adını yazdırdı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Muhammed Enes Menemen İzmir Spor Haberler

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