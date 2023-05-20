Menemen FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti

STAT: İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Hasan Cebeci

SARI KARTLAR: Emre, Kadir Yazıcı ( Menemen FK), Mansur, Hüseyin (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Menemen FK, Play-Off oynayacak Amed Sportif Faaliyetler'i İzmir'de 4-3 yendi. Maça hızlı başlayan Amed Sportif 5'inci dakikada Okan'la 1-0 öne geçti. Menemen FK 10'da Muhammed Enes'le durumu 1-1'e getirdi. Amed Sportif 32'de bu kez Serdar'la bir kez daha öne geçerken, ilk yarı bu skorla bitti. Menemen FK, 53'üncü dakikada Atalay Gürel ile skoru dengeledi: 2-2. Muhammed Enes, 62'de bir kez daha ağları sarstı ve durum 3-2 Menemen FK lehine oldu. Mertcan, Menemen adına 70'te 4'üncü golü keydetti. Müsabakada son sözü 85'te Yasin söyledi. Bu sonucun ardından Amed Sportif 60 puanda kalmasına rağmen ligi 4'üncü bitirdi ve Play-Off'a adını yazdırdı.