Menemen FK, Alper Efe Pazar'ı Kadrosuna Kattı

Menemen FK, Alper Efe Pazar'ı Kadrosuna Kattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bir takviye daha yaparak Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Alper Efe Pazar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan İzmir ekibi, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut ve Efe Taylan Altunkara takviyelerine imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
