Üye Girişi
Haberler

Menemen FK, 68 Aksarayspor'u Yenerek Zirveye Yerleşti

Menemen FK, 68 Aksarayspor'u Yenerek Zirveye Yerleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, evinde 2-0 yenip 68 Aksarayspor ile zirve mücadelesinde liderliğini pekiştirdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür önderliğinde sezonun en başarılı başlangıcını gerçekleştiren Menemen FK, 8. maçında 7. galibiyetini aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi paylaştığı 68 Aksarayspor'u da evinde 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü liderliğini perçinledi. Kritik karşılaşmayı son 15 dakikada bulduğu 2 golle kazanan sarı-lacivertliler 22 puana yükselip 3 puan farkla zirveye kuruldu. Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Menemen FK, 8'inci maçında 7'nci galibiyetini aldı. Sadece 1 beraberlik elde eden İzmir ekibi, kulüp tarihinin en başarılı ilk 8 haftasını geride bıraktı. Sezon başında 5 sene çalıştığı Somaspor'dan ayrılıp Menemen FK'nın başına geçen Burhanettin Basatemür ise başarının baş mimarı oldu.

Çok iyi bir maç çıkarttıklarını ifade eden Basatemür, ligin uzun bir maraton olduğunu belirtip çok çalışacaklarını ifade etti. Asla rehavete yer vermeyeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Takımımı kutluyorum. Zorlu bir maç oynadık. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren bir müsabakaydı. Kazanıp liderliği puan farkı ile almak bizim adımıza mutluluk verici. Ancak sezonun başındayız. Hiçbir şey bitmedi. Biz işimize odaklanacağız. Gidişatımızdan tüm taraftarımız ve camiamız da memnun. O nedenle üzerimizdeki sorumluluğu bilerek yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Politika Menemen Futbol Spor

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.