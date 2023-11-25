Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, 68 Aksaray Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural, evlerinde kazanarak Play-Off potasına yaklaşmak istediklerini belirtti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'u 4-2 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak Taşkınsoy görev alacak. Sıralamada 19 puanla 8'inci basamakta yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Yılmaz Vural takımından mutlak galibiyet beklediğini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "İç sahada maalesef istediğimiz performansı gösteremedik. Evimizde kazanıp seri yakalamak istiyoruz. Play-Off potasının sadece 1 puan gerisindeyiz" dedi.