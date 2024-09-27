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Menemen FK, 5'te 5 Hedefliyor

Menemen FK, 5'te 5 Hedefliyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında Vanspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kazanarak seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Nazillispor'u 4-1 yenerek 4'te 4 yapan ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında yarın sahasında Vanspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sezona çok iyi giriş yapan sarı-lacivertlilerin teknik patronu Burhanettin Basatemür, Vanspor'u yenerek 5'te 5 yapmak istediklerini söyledi. Rakiplerinin de üst sıraları hedeflediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir maç bizleri bekliyor. Kazanıp yolumuza kayıpsız devam etmeyi amaçlıyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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