Menemen FK, 24 Erzincanspor'u mağlup ederek kötü gidişata son verdi

TFF 3. Lig Kırmızı Grup'ta arka arkaya 3 maçta galibiyete hasret kalan Menemen FK, deplasmanda alınan 24 Erzincanspor galibiyetiyle kötü gidişatı sonlandırdı ve 7 puanla play-off hattının bir basamak altı olan 7. sırada haftayı tamamladı.

Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, lige galibiyetle başlasa da, daha sonraki 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcıları, deplasmanda oynanan 24 Erzincanspor müsabakasıyla 3 maç aradan sonra galibiyet hasretini giderdi. Böylece puanını 7'ye yükselten Menemen FK, play-off hattının bir basamak altı olan 7. sıraya kadar yükseldi. İzmir ekibinin, hafta sonu oynanacak Fethiyespor mücadelesinde bu çıkışı devam ettirmek için hafta içinde yoğun bir çalışma programı gerçekleştirip mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan Menemen FK, Fethiyespor'u mağlup etmesi halinde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almış olacak. - İZMİR