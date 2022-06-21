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Menemen'de yaz spor kursları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Menemen'de yaz spor kursları başlıyor

Menemen Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Menemen Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Sporun hayatımız için çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çocuklarımızın gelecekte hem sağlıklı büyümelerini hem başarılı bir sporcu olmalarını istiyoruz. Geleceğin şampiyonları Menemen'de yetişecek" dedi.

Menemen Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yaz da çocukların ve gençlerin tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okullarına kayıt almaya başladı. Kayıtları başlayan yaz spor okullarında çocuklar, hem enerjilerini atacak ve eğlenceli zaman geçirecek hem de spor yeteneklerini keşfedecek.

Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, 8 farklı spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okulları çerçevesinde; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, kick boks, güreş, jimnastik, satranç, judo ve tenis branşlarında eğitim verilecek. Ayrıca özel çocuklar da yine yüzme, basketbol ve voleybol kurslarından yararlanabilecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, 444 80 08 telefon numarasından ve Gölpark, Kent 2 Spor Salonu ve Menemen Belediyesi Ek Hizmet Binasından başvuru yapabilecekler.

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor yaparak sağlıklı yaşamalarının esas hedef olduğunu kaydeden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 11 farklı branşta yaz spor okulumuz hizmet verecek. Çocuklarımızın gelecekte hem sağlıklı büyümelerini hem başarılı bir sporcu olmalarını istiyoruz. Yaz Spor Okullarına gelen çocuklarımızın performansını yakından takip edeceğiz. Yetenekli gençlerimizi bünyemize katacağız. Geleceğin şampiyonları Menemen'de yetişecek. Tüm çocuklarımızı kurslarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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