Menajer Tolgahan Tuğlu'ndan Katar ve Futbol Yorumu

Menajer Tolgahan Tuğlu, Katar'ın son yıllarda dünya futbolunun ana buluşma noktası haline gelişini kendi saha deneyimleriyle anlattı. Tuğlu, 2022 Dünya Kupası'ndan Asya Kupası'na, şu an devam eden U17 Dünya Kupası'ndan aralık ayında gerçekleşecek Arap Kupası'na kadar önemli organizasyonların aynı ülkede toplanmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Tolgahan Tuğlu, kısa sürede art arda düzenlenen turnuvaların Katar'ı global bir merkez haline getirdiğini dile getirerek, "Futbolu burada adeta dünyanın kalbinde yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

"Brezilya altyapısı dünyada eşsiz"

Brezilya U17 takımın futbolcularıyla bir fotoğraf paylaşan Tuğlu, tüm takımlarla temas kurmak yerine potansiyeli yüksek gruplara odaklandığına dikkat çekti. Türk menajer, "Brezilya altyapısı dünyada eşsiz. Bu jenerasyon da özel. Kalabalıkta kaybolmak yerine doğru oyuncuyu doğru okumak önemli" şeklinde konuştu.

"Bu turnuva farklı ekollerden güçlü sinyaller verdi"

Tolgahan Tuğlu, yine de sadece Brezilya'ya odaklanmadığını, turnuvada hemen her takımda öne çıkan isimler bulunduğunu aktardı. Üçüncü olan İtalya'nın ve finalde kaybeden Avusturya'nın gelecek 15-20 yıla damga vurabilecek oyuncular çıkardığını sözlerine ekleyen Tuğlu, "Bu turnuva farklı ekollerden güçlü sinyaller verdi. Mesele doğru oyuncuyu doğru anda görmek" cümlelerine yer verdi.

Afrika pazarı ve Kenya etkisi

Tolgahan Tuğlu, sadece Güney Amerika ve Avrupa'da değil, Afrika pazarında da güçlü bir hakimiyete sahip olduğuna değindi. Menajer Tuğlu, "Kenya Milli Takımı'ndaki tecrübemiz ve iyi ilişkilerimiz sayesinde kıtanın A Milli Takımları ve alt yaş gruplarını ekibimizle birlikte takip ediyoruz ve bu bize hem Afrika'nın yükselen yeteneklerini erken keşfetme hem de doğru projeleri kurma avantajı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye olan bağlılığını da vurgulayan Tuğlu, Doha'nın ise bugün global futbol trafiğinin aktığı merkez olduğunu belirterek, "Aynı anda dört kıtadan kulüpler, federasyonlar, scoutlar burada. Uluslararası çalışan bir menajer için büyük bir avantaj. Global bir piyasa ve büyük bir ekonomiden bahsediyorsak, dünyadaki antrenörler ve futbolcular gibi, menajerler olarak bizim de dünyaya hitap etmemiz gerekiyor. Nihayetinde bunun getirisi yine ülkemize olacaktır" diye konuştu.

Turnuvaların anlamı

2022 Dünya Kupası'nı 'dönüm noktası' olarak nitelendiren Tolgahan Tuğlu, Asya Kupası'nı bölgesel gücün, U17 Dünya Kupası'nı ise geleceğin yıldızlarının vitrini olarak gördüğünü söylerken, aralık ayındaki Arap Kupası için ise, "Doha yine futbolun nabzını tutacak" dedi. - İSTANBUL