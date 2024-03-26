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Menajer Gökhan Eser: Kulüpler Genç Futbolculara Güvenmeli

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Menajer Gökhan Eser, "Kulüpler genç futbolculara güvenmeli çünkü onlar sadece oyun içinde değil, aynı zamanda kulüp kültürünü şekillendirecek ve uzun vadeli başarıyı garantileyebilecek potansiyele sahipler. Genç oyuncuların enerjisi, isteği ve açıkları hızla öğrenme kapasiteleri, kulüplere yenilik ve rekabet avantajı sağlayabilir" dedi.

Başarılı futbol menajerlerinden Gökhan Eser, genç futbolcuların kulüpler için değerli bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Eser, kulüplerin genç yeteneklere güvenmelerinin, sadece kısa vadeli başarılar değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir başarı için de kritik olduğunu söyledi.

Eser, "Kulüpler genç futbolculara güvenmeli çünkü onlar sadece oyun içinde değil, aynı zamanda kulüp kültürünü şekillendirecek ve uzun vadeli başarıyı garantileyebilecek potansiyele sahipler. Genç oyuncuların enerjisi, isteği ve açıkları hızla öğrenme kapasiteleri, kulüplere yenilik ve rekabet avantajı sağlayabilir" dedi.

Eser, önerilerine şöyle devam etti: "Kulüplerin genç yeteneklere erken aşamada şans vermesi ve onları yeterli süre sahada tutması önemli. Bu, sadece oyuncunun gelişimi için değil, aynı zamanda kulüp için uzun vadeli bir vizyonun parçası olabilir. Genç oyuncuların değerlendirilmesi ve desteklenmesi, futbolun sadece bugünü değil, geleceği için de bir strateji olmalı. Bu oyuncuların potansiyellerini keşfetmek ve doğru yönlendirmek, kulüplerin sadece kısa vadeli transfer politikalarına değil, aynı zamanda uzun vadeli başarı planlarına odaklanmasına yardımcı olabilir."

Eser, genç futbolculara güvenin, kulüplerin sadece oyun içinde değil, aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı açısından da kazançlı bir strateji olabileceğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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