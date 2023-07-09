Melisa Ercan, Wimbledon'da ilk turda elendi
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon'ın gençler kategorisinde mücadele ettiği tek kadınlar ilk turunda Çek Laura Samsonova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tek kadınlar ilk turunda turnuvaya veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Melisa Ercan, Çek Laura Samsonova ile karşılaştı.
Bir saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 17 yaşındaki Melisa, rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor