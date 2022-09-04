Melisa Ercan ve Togan Tokaç, ABD Açık'ta gençler ana tabloya kaldı Spor Haberleri Melisa Ercan ve Togan Tokaç, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta gençlerde ana tabloya kaldı. Melisa Ercan ve Togan Tokaç, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta gençlerde ana tabloya kaldı. New York kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerinde mücadele eden sporculardan Melisa Ercan, Kanadalı Ellie Daniels ve Polonyalı Olivia Lincer'ı set vermeden mağlup ederek ana tabloya kalma başarısını gösterdi. Togan Tokaç önce Hollandalı Daniel Verbeek, ikinci eleme turunda da 1 numaralı seribaşı Rus Danil Panarin'i 2-0 yenerek ana tablo biletini aldı. Melisa Ercan, ana tablodaki ilk maçında 7 numaralı seribaşı Rus Diana Shnaider, Togan Tokaç da 10 numaralı seribaşı Polonyalı Martyn Pawelski karşısında tur arayacak. Elemelerde mücadelede eden Ayşegül Mert ise ABD'li Tatum Evans'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Tam Gemi Şok Denemeleri New York Tenis Spor Haberler

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