Melisa Ercan ve partneri Roland Garros'ta elendi

Fransa Açık'ın genç çiftler kategorisinde milli tenisçi Melisa Ercan ve Macar partneri Luca Udvardy, ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi. Melisa, tekler kategorisinde ise yoluna devam ediyor.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) genç çiftler kategorisinde milli tenisçi Melisa Ercan ve Macar partneri Luca Udvardy, ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Melisa-Udvardy çifti, ikinci turda 7 numaralı seribaşları Mara Gae (Romanya)-Ella Mcdonald (Büyük Britanya) ikilisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 6-7, 6-2 ve 6-10'luk setlerle kaybeden Melisa ve partneri, genç çift kızlar kategorisinde turnuvaya ikinci turda veda etti.

Gençlerde tekler kategorisinde yoluna devam eden Melisa, ikinci turda 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito'yu mağlup ederek dikkati çekmişti. Milli tenisçi, tekler üçüncü turunda Alevtina Ibragimova ile karşı karşıya gelecek.