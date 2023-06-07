Üye Girişi
Haberi Paylaş
Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti

Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti

Spor Haberleri

Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tekler üçüncü turunda rakibine yenilerek elendi.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tekler üçüncü turunda rakibine yenilerek elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 17 yaşındaki Melisa, üçüncü turda Rus Alevtina Ibragimova ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-6, 6-2 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Melisa, organizasyona çiftler kategorisinin ardından teklerde de veda etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Roland Garros Fransa Paris Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title