Melisa Ercan, Fransa Açık gençlerde 3. tur maçını kaybetti

Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tekler üçüncü turunda rakibine yenilerek elendi.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tekler üçüncü turunda rakibine yenilerek elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 17 yaşındaki Melisa, üçüncü turda Rus Alevtina Ibragimova ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-6, 6-2 ve 2-6'lık setlerle 2-1 kaybeden Melisa, organizasyona çiftler kategorisinin ardından teklerde de veda etti.