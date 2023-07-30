Melisa Ercan Avustralya'da Şampiyon Oldu
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu. Finalde Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaşan Ercan, 6-2 ve 7-5'lik setlerle galip gelerek üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caloundra şehrindeki 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaştı.
Sert zeminde oynanan maçta genç milli sporcu, rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle yenerek profesyonel kariyerinin teklerdeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor