Melisa Ercan Avustralya'da Şampiyon Oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu. Finalde Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaşan Ercan, 6-2 ve 7-5'lik setlerle galip gelerek üçüncü şampiyonluğunu elde etti.