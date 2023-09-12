Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı Bursa Uludağ ile karşılaşacak

İNG Kadınlar Basketbol Süper Liginin ilk haftasında Bursa Uludağ basketbol takımı ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Spor Takımı, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

"14 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de herkesi maça bekliyoruz"

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Spor Takımımız 14 Eylül Perşembe günü Bursa Uludağ takımı ile mücadele edecek. Biletlerimiz ücretsizdir. Kadir Has Spor Salonumuza saat 18.00'de tüm basketbol severleri bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl takımımız yine birinci ligde oynamıştı. Bu yıl çok daha güçlü olan takımımızla yine birinci ligde mücadele edecekler. Aynı zamanda bu sene Avrupa Liginde de oynayacağız. Dolayısıyla Avrupalı takımları hem ziyaret edeceğiz hemde onlar buraya gelecekler. Ben ekibe çok teşekkür ederim. Özellikle spora karşı olan ilginin artması önemli. Seyircimizden büyük destek bekliyoruz. İnşallah takımımız başarıları ile Kayseri'nin sesini her yerde duyuracak. Takımımıza Perşembe günü oynayacağı maçta başarılar diliyorum" dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Antrenörü Emre Özsarı ise, "Başkanımıza göstermiş olduğu ilgi ve büyük destekleri için çok teşekkür ederim. Bu ekibin oluşmasında çok büyük katkınız var. Türkiye'de hatta Avrupa'da seyircilerimizin desteğini bizden esirgememelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendilerine güzel imkanlar sağlayan ve hep destek olan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı kaptanı Ayşegül Günay Aladağ da, "Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bu yönde gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için de Perşembe günü taraftarımızın desteğini bekliyoruz" diye belirtti. - KAYSERİ