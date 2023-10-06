Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni yıldız adaylarını arıyor.

Sarı-Kırmızılı takım altyapısını güçlendirmek ve başarılı sporcuları belirlemek için seçme yapacak. Seçmelere 2010 ile 2015 arası doğumlu sporcular katılacak. Seçmeler 8 Ekim Pazar günü Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak. Seçmelere yaşı tutan sporcular ücretsiz olarak katılabilecek. Seçme programına göre 2014-2015 doğumlu sporcular saat 10.00'da 2012-2013 doğumlu sporcular saat 11.00'da 2011-2010 doğumlu sporcular ise saat 12.00'da parkeye çıkacak. Yapılan uyarıda katılacakların uygun kıyafetler ile belirlenen saatler arasında salonda olması istendi.

Bu seçmeler sonunda başarılı bulunan sporcular Melikgazi Kayseri Basketbol'un alt yapısına alınarak lisanslı şekilde eğitimlerine devam edecek. - KAYSERİ