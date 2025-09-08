Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yeni Transferleri Sağlık Kontrolünden Geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 3 yabancı oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferleri Crsytal Dangerfield, Ana Maria Filip ve Alice Kunek Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Basketbolcular kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG testine alındı.

Detaylı kan testin de ise sporcuların sağlık sorununun olmadığı anlaşıldı. - KAYSERİ