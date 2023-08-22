Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Claudia Monica Cuic sağlık kontrolünden geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni transfer Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji muayenesi ile EKG ve efor testinden geçti. BOTAŞ, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol takımlarında forma giyen oyuncu 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Claudia Monica Cuic; "Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Takımın başarısı için çok çalışacağım" dedi. - KAYSERİ