Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Claudia Monica Cuic sağlık kontrolünden geçti
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1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Cuic, 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi 1989 doğumlu Romanyalı oyuncu Claudia Monica Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Yeni transfer Cuic; Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji muayenesi ile EKG ve efor testinden geçti. BOTAŞ, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol takımlarında forma giyen oyuncu 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Claudia Monica Cuic; "Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Takımın başarısı için çok çalışacağım" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor