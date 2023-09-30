Melikgazi Kayseri Basketbol'un Rumen oyuncusu Cladiua Cuic Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Rumen oyuncusu Cladiua Cuic, yarın oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Cuic, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek ancak ligin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol maçında forma giyebilecek.

Melikgazi Kayseri Basketbolun Rumen oyuncusu Cladiua Cuic yarın oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 4.haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 3. hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 5 puan topladı. Ligin 3. haftasında oynanan İlkem Yapı Tarsusspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cladiua Cuic yarın oynanacak olan Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu ligin 5. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol maçında formasına kavuşacak.

Geride kalan 3. hafta sonunda forma giyen Cuic 35 sayı üretti. - KAYSERİ