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Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor

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Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18. kez oynanacak. Turnuva 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18. kez oynanacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol katılacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey, "2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Erciyes Cup, bu sezon 18.kez kapılarını açacak. Erciyes Cup 18-21 Eylül 2024 tarihlerinde 4 takımın katılımı ile oynanacak. Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol takımları katılacak. Kayseri Kadir Has Spor Salonunda oynanacak. Taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmaları izleyebilecekler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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