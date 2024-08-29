Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18. kez oynanacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol katılacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey, "2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Erciyes Cup, bu sezon 18.kez kapılarını açacak. Erciyes Cup 18-21 Eylül 2024 tarihlerinde 4 takımın katılımı ile oynanacak. Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol takımları katılacak. Kayseri Kadir Has Spor Salonunda oynanacak. Taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmaları izleyebilecekler" dedi. - KAYSERİ