Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Slovakya ekibini mağlup etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Slovakya ekibi MBK Ruzemberok'i mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımını tebrik etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu beşinci hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Slovakya ekibi MBK Ruzemberok'u 83-58 mağlup etti. Dün akşam oynanan basket maçı hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Kayseri Basketbol takımımız akşam güzel ve başarılı bir oyun sergiledi. Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok Basketbol Takımı'nı 83-58 skorla mağlup eden takımımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak her daim sporcularımızın ve sporun yanında olduk. Takımımıza destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız. Maç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ