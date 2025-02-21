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Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, Christelle Diallo ile Yollarını Ayırdı

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, Christelle Diallo ile Yollarını Ayırdı
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Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, Fransız pivot oyuncu Christelle Diallo ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 18 maçta görev alarak 189 sayı ve 52 ribaund istatistiği ile katkıda bulundu.

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, Christelle Diallo ile yolları ayırdı. Diallo, bu sezon 18 müsabakada görev almıştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı; Fransız oyuncusu Christelle Diallo ile yolları ayırdı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitesinden Diallo ile ilgili olarak, 'Thanks Diallo' başlığı ile yapılan paylaşımda; "Takımımıza bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ederiz" cümlesi kuruldu.

32 yaşındaki Pivot oyuncu, Melikgazi Kayseri basketbol forması altında 189 sayı üretirken 52 ribaund aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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