Melikgazi Kayseri Basketbol, Sezona Mağlubiyetle Başladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor'a 83-71'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer oyuncusu Bursa Ant Spor'dan Mompremier oldu.
İlyas KAPLAN / KAYSERİ,
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14
BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 36-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor'a 83-71'lik skorla mağlup oldu.
Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Bursa Ant Spor'dan Mompremier oldu.