Melikgazi Kayseri Basketbol, Sevgi Tonguç ile yeniden anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Sevgi Tonguç ile yeniden anlaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı kırmızılılar, iç transferde 2002 doğumlu genç oyuncu Sevgi Tonguç ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı. Geçen sezon 22 maça çıkan Sevgi Tonguç 88 sayı üretti.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "2 numaralı formasıyla kritik anlarda inisiyatif alan Sevgi Tonguç ile yeni sezonda da sözleşmemiz devam ediyor" denildi. - KAYSERİ