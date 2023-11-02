Melikgazi Kayseri Basketbol, Olympiakos'u mağlup etti
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Euro Cup Women F Grubu dördüncü maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 95-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol, Euro Cup Women F Grubu dördüncü maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 95-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda
Hakemler: Ewa Matuszewska, Laure Coanus, Gonzalez Sanchez
Olympiakos: Ziomara Morrison, Brooque Williams 17, Anna Spyridopoulou 1, Eleni Syrra, Angeliki Nikolopoulou 5, Zafeirenia Karlafti 2, Kristine Vitola 22, Eleanna Christinaki 14, Eugenia Kallatou 4, Amanda Kantzy 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 23, Aaryn Ellenberg Wiley 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Gintare Petronyte 3, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Joyner Holmes 13
Periyotlar:
1. Periyot: 22-13 (Olympiakos lehine)
Devre: 38-45 (Melikgazi Kayseri Lehine)
3. Periyot: 56-68 (Melikgazi Kayseri Lehine) - KAYSERİ