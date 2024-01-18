Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'e mağlup oldu
EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda NKA Universitas Pecs'e 72-70 mağlup oldu. İlk maçı kazanan Kayseri ekibi çeyrek finale yükseldi.
SALON: Nemzeti Kosarlabda Akademia
HAKEMLER: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Josip Mikulic (Hırvatistan), Maid Lasetovic (Bosna Hersek)
NKA UNİVERSİTAS PECS: Wallace 14, Simon 2, Weninger 10, Meresz 14, Tadic 12, Peyton Williams 12, Smailbegovic 8, Kiss, Avery Williams
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Holmes 11, Merve Arı 7, Petronyte 24, Cuic 17, Ellenberg-Wiley 11, Damla Gezgin, Fatmanur Karakaş, Nazlı Gökdemir
1'İNCİ PERİYOT: 12-20
DEVRE: 29-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-47
EuroCup Kadınlar Son 16 Turu rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda karşılaştığı NKA Universitas Pecs'e 72-70 mağlup oldu. İlk maçı 76-65 kazanan Kayseri ekibi, çeyrek finale yükseldi.