Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'e deplasmanda mağlup oldu
Melikgazi Kayseri Basketbol, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas Pecs takımına deplasmanda 72-70 mağlup oldu. İlk maçta rakibini yenen Kayseri ekibi, çeyrek finale yükseldi.
Salon: Nemzeti Kosarlabda Akademia
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Josip Mikulic (Hırvatistan), Maid Lasetovic (Bosna Hersek)
NKA Universitas Pecs: Simon 2, Meresz 14, Wallace 14, Tadic 12, Peyton Williams 12, Weninger 10, Smailbegovic 8, Avery Williams, Kiss
Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 7, Cuic 17, Ellenberg-Wiley 11, Holmes 11, Petronyte 24, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 12-20
Devre: 29-29
3. Periyot: 46-47
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turu rövanş maçında Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına deplasmanda 72-70 mağlup oldu.
Eşleşmenin ilk maçında rakibini evinde 76-65 yenen Kayseri ekibi, sayı farkıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.