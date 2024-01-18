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Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'e deplasmanda mağlup oldu

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas Pecs takımına deplasmanda 72-70 mağlup oldu. İlk maçta rakibini yenen Kayseri ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Nemzeti Kosarlabda Akademia

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Josip Mikulic (Hırvatistan), Maid Lasetovic (Bosna Hersek)

NKA Universitas Pecs: Simon 2, Meresz 14, Wallace 14, Tadic 12, Peyton Williams 12, Weninger 10, Smailbegovic 8, Avery Williams, Kiss

Melikgazi Kayseri Basketbol: Merve Arı 7, Cuic 17, Ellenberg-Wiley 11, Holmes 11, Petronyte 24, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 12-20

Devre: 29-29

3. Periyot: 46-47

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, son 16 turu rövanş maçında Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına deplasmanda 72-70 mağlup oldu.

Eşleşmenin ilk maçında rakibini evinde 76-65 yenen Kayseri ekibi, sayı farkıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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