Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna dahil etti. Geçen sezon BOTAŞ forması giyen 27 yaşındaki Avcı, gelecek sezonun sonuna kadar takımla anlaşmaya varıldı. Avcı, forvet pozisyonunda görev alacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon BOTAŞ forması giyen 1,88 metre boyunda ve 27 yaşındaki Avcı ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Meltem Avcı, forvet pozisyonunda görev alacak.