Melikgazi Kayseri Basketbol, MBK Ruzomberok'u mağlup etti
Spor Haberleri
Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar EuroCup F Grubu'nda deplasmanda MBK Ruzomberok'u 87-63 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
İSTANBUL, -
SALON: Sportova Hala Koniaren
HAKEMLER: Viktor Nagy, Denes Tozser, Aleksandar Radonjic
MBK RUZOMBEROK: Havranova 5, Jarosova 14, Hadacova 2,Yatskovets 26, Andelova 13, Mikovcakova 1, Michalickova 2, Stefancova, Kaliuzhna
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Ellenberg-Wiley 16, Ayşegül Günay 10, Cuic 25, Merve Arı 2, Petronyte 16, Sevgi Tonguç, Fatmanur Karakaş 3, Richardson 10, Candan Dikmen, Damla Gezgin 5
1'İNCİ PERİYOT: 19-25
İLK YARI: 29-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-65
5 FAULLE ÇIKANLAR: 33.26 Jarosova, 37.22 Andelova (MBK Ruzomberok)
Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok'u 87-63 yendi.
Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sonuçla gruptaki 2'nci maçında ilk galibiyetini aldı. Kayseri ekibi gruptaki 3'üncü maçında TTT Riga ile karşı karşıya gelecek.